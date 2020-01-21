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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Fin.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:04 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|İş Fin.Kir.
|914.592.189
|Türk Hava Yolları
|909.758.025
|Petkim
|382.306.048
|Emlak Konut GMYO
|315.740.222
| Albaraka Türk
|261.557.443
|T. Halk Bankası
|258.081.002
|Güneş Sigorta
|222.824.005
|Odaş Elektrik
|217.518.336
|Soda Sanayii
|188.381.733
|İş GMYO
|183.510.076
|Kardemir (D)
|164.493.283
|Aselsan
|130.270.199
|Vakıflar Bankası
|129.073.046
|Garanti Bankası
|127.174.766
|Eczacıbaşı İlaç
|118.572.099
|GSD Holding
|118.397.637
|Tüpraş
|107.980.622
|Ereğli Demir Çelik
|105.652.048
|Akbank
|94.551.244
|Pegasus
|92.395.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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