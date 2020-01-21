Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Fin.Kir. 914.592.189 Türk Hava Yolları 909.758.025 Petkim 382.306.048 Emlak Konut GMYO 315.740.222 Albaraka Türk 261.557.443 T. Halk Bankası 258.081.002 Güneş Sigorta 222.824.005 Odaş Elektrik 217.518.336 Soda Sanayii 188.381.733 İş GMYO 183.510.076 Kardemir (D) 164.493.283 Aselsan 130.270.199 Vakıflar Bankası 129.073.046 Garanti Bankası 127.174.766 Eczacıbaşı İlaç 118.572.099 GSD Holding 118.397.637 Tüpraş 107.980.622 Ereğli Demir Çelik 105.652.048 Akbank 94.551.244 Pegasus 92.395.402

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)