Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 917.393.318 İpek Doğal Enerji 675.867.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 917.393.318
İpek Doğal Enerji 675.867.473
Halkbank 655.634.702
Kardemir (D) 541.374.906
Petkim 452.689.577
Koza Madencilik 447.111.786
İş Fin.Kir. 321.797.681
Albaraka Türk 303.367.980
ASELSAN 207.422.770
Ereğli Demir Çelik 165.048.018
Soda Sanayii 162.061.889
Tüpraş 157.591.239
Garanti Bankası 153.803.780
Şişe Cam 151.950.688
Koza Altın 140.552.453
Akbank 132.798.711
Vakıflar Bankası 132.323.788
Emlak Konut GMYO 127.144.218
İş Bankası (C) 117.184.265
Yapı ve Kredi Bank. 111.811.285
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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