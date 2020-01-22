Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 917.393.318 İpek Doğal Enerji 675.867.473 Halkbank 655.634.702 Kardemir (D) 541.374.906 Petkim 452.689.577 Koza Madencilik 447.111.786 İş Fin.Kir. 321.797.681 Albaraka Türk 303.367.980 ASELSAN 207.422.770 Ereğli Demir Çelik 165.048.018 Soda Sanayii 162.061.889 Tüpraş 157.591.239 Garanti Bankası 153.803.780 Şişe Cam 151.950.688 Koza Altın 140.552.453 Akbank 132.798.711 Vakıflar Bankası 132.323.788 Emlak Konut GMYO 127.144.218 İş Bankası (C) 117.184.265 Yapı ve Kredi Bank. 111.811.285

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)