Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.203.744.798 Garanti Bankası 311.694.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.203.744.798
Garanti Bankası 311.694.136
Halkbank 299.849.381
İpek Doğal Enerji 261.121.428
İş Fin.Kir. 259.905.790
Petkim 255.667.491
Kardemir (D) 246.982.837
Güneş Sigorta 226.286.364
ASELSAN 166.221.847
Odaş Elektrik 153.900.642
Akbank 146.642.832
Koza Madencilik 134.624.553
Tüpraş 130.738.980
Karsan Otomotiv 118.235.062
Tekfen Holding 113.383.474
Emlak Konut GMYO 110.485.820
Sasa Polyester 110.095.142
Şişe Cam 96.937.482
Turkcell 85.384.219
Ereğli Demir Çelik 85.306.264
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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