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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.203.744.798 Garanti Bankası 311.694.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.203.744.798
|Garanti Bankası
|311.694.136
|Halkbank
|299.849.381
|İpek Doğal Enerji
|261.121.428
|İş Fin.Kir.
|259.905.790
|Petkim
|255.667.491
|Kardemir (D)
|246.982.837
|Güneş Sigorta
|226.286.364
|ASELSAN
|166.221.847
|Odaş Elektrik
|153.900.642
|Akbank
|146.642.832
| Koza Madencilik
|134.624.553
|Tüpraş
|130.738.980
|Karsan Otomotiv
|118.235.062
|Tekfen Holding
|113.383.474
|Emlak Konut GMYO
|110.485.820
| Sasa Polyester
|110.095.142
|Şişe Cam
|96.937.482
|Turkcell
|85.384.219
|Ereğli Demir Çelik
|85.306.264
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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