Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.130.649.999 Kardemir (D) 477.960.957 Petkim 455.063.227 Garanti Bankası 324.097.186 İpek Doğal Enerji 318.133.118 T. Halk Bankası 224.572.748 Emlak Konut GMYO 178.512.503 İş Fin.Kir. 170.875.478 Aselsan 159.646.267 Tüpraş 147.985.378 Akbank 145.411.263 Türk Telekom 143.199.894 Vakıflar Bankası 135.351.602 Güneş Sigorta 132.435.888 T.S.K.B. 128.811.617 Koza Madencilik 126.899.928 Albaraka Türk 123.443.484 İş Bankası (C) 112.780.977 Şişe Cam 108.967.658 Odaş Elektrik 105.671.092

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)