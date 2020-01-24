Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.130.649.999 Kardemir (D) 477.960.957 Petkim 455.063.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.130.649.999
Kardemir (D) 477.960.957
Petkim 455.063.227
Garanti Bankası 324.097.186
İpek Doğal Enerji 318.133.118
T. Halk Bankası 224.572.748
Emlak Konut GMYO 178.512.503
İş Fin.Kir. 170.875.478
Aselsan 159.646.267
Tüpraş 147.985.378
Akbank 145.411.263
Türk Telekom 143.199.894
Vakıflar Bankası 135.351.602
Güneş Sigorta 132.435.888
T.S.K.B. 128.811.617
Koza Madencilik 126.899.928
Albaraka Türk 123.443.484
İş Bankası (C) 112.780.977
Şişe Cam 108.967.658
Odaş Elektrik 105.671.092

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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