Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.971.392 Güneş Sigorta 482.963.872 Petkim 309.070.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 827.971.392
Güneş Sigorta 482.963.872
Petkim 309.070.808
Kardemir (D) 248.044.214
Albaraka Türk 223.106.731
Garanti Bankası 191.531.199
Tüpraş 161.044.338
İş Fin.Kir. 156.034.455
T. Halk Bankası 155.218.174
Aselsan 126.935.791
İpek Doğal Enerji 113.771.720
Emlak Konut GMYO 106.815.611
T.S.K.B. 102.632.473
Akbank 95.817.498
Vakıflar Bankası 92.005.850
Ereğli Demir Çelik 91.224.796
Karsan Otomotiv 88.657.949
Soda Sanayii 83.438.554
Şişe Cam 75.607.801
Odaş Elektrik 72.033.088
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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