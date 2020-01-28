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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 987.814.884 Petkim 381.784.644 Kardemir (D) 364.938.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|987.814.884
|Petkim
|381.784.644
|Kardemir (D)
|364.938.032
|İş GMYO
|299.697.320
|Aselsan
|281.634.937
|İpek Doğal Enerji
|218.290.189
|Garanti Bankası
|210.347.955
|Güneş Sigorta
|170.697.554
|Emlak Konut GMYO
|163.840.118
|T. Halk Bankası
|159.409.094
|Tüpraş
|153.080.512
|Odaş Elektrik
|145.161.498
| Albaraka Türk
|141.009.136
|Akbank
|134.373.690
|İş Fin.Kir.
|114.594.499
| Koza Altın
|109.102.951
|Şişe Cam
|108.411.388
|Yapı ve Kredi Bank.
|107.566.071
|Karsan Otomotiv
|95.760.177
| Netaş Telekom
|95.703.141
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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