Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 987.814.884 Petkim 381.784.644 Kardemir (D) 364.938.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 987.814.884
Petkim 381.784.644
Kardemir (D) 364.938.032
İş GMYO 299.697.320
Aselsan 281.634.937
İpek Doğal Enerji 218.290.189
Garanti Bankası 210.347.955
Güneş Sigorta 170.697.554
Emlak Konut GMYO 163.840.118
T. Halk Bankası 159.409.094
Tüpraş 153.080.512
Odaş Elektrik 145.161.498
Albaraka Türk 141.009.136
Akbank 134.373.690
İş Fin.Kir. 114.594.499
Koza Altın 109.102.951
Şişe Cam 108.411.388
Yapı ve Kredi Bank. 107.566.071
Karsan Otomotiv 95.760.177
Netaş Telekom 95.703.141
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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