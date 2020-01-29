Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 728.295.199 İş Fin.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 728.295.199
İş Fin.Kir. 469.393.485
Kardemir (D) 436.296.090
Petkim 333.246.124
Aselsan 319.307.577
İş GMYO 254.490.941
Garanti Bankası 238.487.005
Tüpraş 155.651.471
Akbank 137.075.544
İpek Doğal Enerji 135.771.501
Turkcell 131.391.290
Ereğli Demir Çelik 123.203.816
T. Halk Bankası 110.142.149
Şişe Cam 105.153.553
Yapı ve Kredi Bank. 100.660.279
Emlak Konut GMYO 86.942.822
Vakıflar Bankası 84.504.245
Klimasan Klima 82.632.152
Albaraka Türk 82.402.991
Türk Telekom 78.662.209
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, İBB Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Cebeci'yi görevden aldı
HSBC'nin Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağı iddia edildi Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu CHP'li Başkan, makam aracı haczedilince vergi dairesinin yolunu kapattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]