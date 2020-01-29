Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|728.295.199
|İş Fin.Kir.
|469.393.485
|Kardemir (D)
|436.296.090
|Petkim
|333.246.124
|Aselsan
|319.307.577
|İş GMYO
|254.490.941
|Garanti Bankası
|238.487.005
|Tüpraş
|155.651.471
|Akbank
|137.075.544
|İpek Doğal Enerji
|135.771.501
|Turkcell
|131.391.290
|Ereğli Demir Çelik
|123.203.816
|T. Halk Bankası
|110.142.149
|Şişe Cam
|105.153.553
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.660.279
|Emlak Konut GMYO
|86.942.822
|Vakıflar Bankası
|84.504.245
|Klimasan Klima
|82.632.152
|Albaraka Türk
|82.402.991
|Türk Telekom
|78.662.209