Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 728.295.199 İş Fin.Kir. 469.393.485 Kardemir (D) 436.296.090 Petkim 333.246.124 Aselsan 319.307.577 İş GMYO 254.490.941 Garanti Bankası 238.487.005 Tüpraş 155.651.471 Akbank 137.075.544 İpek Doğal Enerji 135.771.501 Turkcell 131.391.290 Ereğli Demir Çelik 123.203.816 T. Halk Bankası 110.142.149 Şişe Cam 105.153.553 Yapı ve Kredi Bank. 100.660.279 Emlak Konut GMYO 86.942.822 Vakıflar Bankası 84.504.245 Klimasan Klima 82.632.152 Albaraka Türk 82.402.991 Türk Telekom 78.662.209

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)