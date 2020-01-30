Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|816.078.307
|İpek Doğal Enerji
|440.804.435
|Odaş Elektrik
|348.242.798
|Kardemir (D)
|341.433.603
|Aselsan
|289.535.686
|Garanti Bankası
|269.056.027
|Petkim
|252.485.845
|Emlak Konut GMYO
|177.823.557
|Akbank
|169.412.819
|Tüpraş
|166.103.276
|Koza Madencilik
|151.094.653
|İş Fin.Kir.
|145.674.998
|T. Halk Bankası
|129.684.665
|Good-Year
|119.499.254
|Pegasus
|109.629.222
|Albaraka Türk
|101.460.299
|İş GMYO
|98.422.791
|Soda Sanayii
|84.083.998
|Turkcell
|83.617.329
|Yapı ve Kredi Bank.
|79.623.215
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)