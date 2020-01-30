Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 816.078.307 İpek Doğal Enerji 440.804.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 816.078.307
İpek Doğal Enerji 440.804.435
Odaş Elektrik 348.242.798
Kardemir (D) 341.433.603
Aselsan 289.535.686
Garanti Bankası 269.056.027
Petkim 252.485.845
Emlak Konut GMYO 177.823.557
Akbank 169.412.819
Tüpraş 166.103.276
Koza Madencilik 151.094.653
İş Fin.Kir. 145.674.998
T. Halk Bankası 129.684.665
Good-Year 119.499.254
Pegasus 109.629.222
Albaraka Türk 101.460.299
İş GMYO 98.422.791
Soda Sanayii 84.083.998
Turkcell 83.617.329
Yapı ve Kredi Bank. 79.623.215

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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