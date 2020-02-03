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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişecam 716.613.980 Türk Hava Yolları 568.956.034 Trakya Cam 403.120.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişecam
|716.613.980
|Türk Hava Yolları
|568.956.034
|Trakya Cam
|403.120.459
|İpek Doğal Enerji
|280.731.386
|Soda Sanayii
|235.316.070
|Odaş Elektrik
|232.302.149
|Kardemir (D)
|225.169.122
|Petkim
|219.721.982
|İş Fin.Kir.
|174.999.558
|Garanti Bankası
|159.922.214
|Emlak Konut GMYO
|146.726.957
|Aselsan
|136.206.290
|Tüpraş
|121.026.095
|Güneş Sigorta
|111.924.532
| Albaraka Türk
|108.083.585
|Pegasus
|92.351.358
|T. Halk Bankası
|90.355.746
|Ereğli Demir Çelik
|87.056.929
|Akbank
|86.496.537
|İş GMYO
|80.664.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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