Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişecam 716.613.980 Türk Hava Yolları 568.956.034 Trakya Cam 403.120.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişecam 716.613.980
Türk Hava Yolları 568.956.034
Trakya Cam 403.120.459
İpek Doğal Enerji 280.731.386
Soda Sanayii 235.316.070
Odaş Elektrik 232.302.149
Kardemir (D) 225.169.122
Petkim 219.721.982
İş Fin.Kir. 174.999.558
Garanti Bankası 159.922.214
Emlak Konut GMYO 146.726.957
Aselsan 136.206.290
Tüpraş 121.026.095
Güneş Sigorta 111.924.532
Albaraka Türk 108.083.585
Pegasus 92.351.358
T. Halk Bankası 90.355.746
Ereğli Demir Çelik 87.056.929
Akbank 86.496.537
İş GMYO 80.664.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Trakya Cam, Şişecam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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