Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 741.098.768 Petkim 623.032.633 T. Halk Bankası 482.167.211 Şişe Cam 327.370.331 Aselsan 301.334.313 Kardemir (D) 296.770.918 İş GMYO 181.710.134 Halk GMYO 175.388.050 Garanti Bankası 165.926.648 Odaş Elektrik 161.820.207 Pegasus 145.688.484 Tüpraş 144.743.846 Trakya Cam 144.505.798 Güneş Sigorta 131.888.624 İş Fin.Kir. 126.374.807 İpek Doğal Enerji 125.724.169 Emlak Konut GMYO 121.992.532 Soda Sanayii 120.121.567 Vakıflar Bankası 111.986.879 Tekfen Holding 107.718.510

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)