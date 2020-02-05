Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.294.044.198
|İş Fin.Kir.
|549.833.354
|Odaş Elektrik
|393.449.197
|Aselsan
|310.055.489
|Petkim
|291.385.070
|Tüpraş
|272.139.515
|Garanti Bankası
|267.807.121
|Şişe Cam
|267.728.326
|Kardemir (D)
|246.154.435
|T. Halk Bankası
|232.258.423
|Akbank
|226.583.017
|Pegasus
|187.180.341
|Sasa Polyester
|180.615.816
|Vakıflar Bankası
|176.226.446
|Emlak Konut GMYO
|163.822.523
|İpek Doğal Enerji
|156.888.572
|Yapı ve Kredi Bank.
|154.377.352
|Koza Madencilik
|137.145.372
|Ereğli Demir Çelik
|126.107.956
|İş Bankası (C)
|121.542.246