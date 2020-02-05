Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.294.044.198 İş Fin.Kir. 549.833.354 Odaş Elektrik 393.449.197 Aselsan 310.055.489 Petkim 291.385.070 Tüpraş 272.139.515 Garanti Bankası 267.807.121 Şişe Cam 267.728.326 Kardemir (D) 246.154.435 T. Halk Bankası 232.258.423 Akbank 226.583.017 Pegasus 187.180.341 Sasa Polyester 180.615.816 Vakıflar Bankası 176.226.446 Emlak Konut GMYO 163.822.523 İpek Doğal Enerji 156.888.572 Yapı ve Kredi Bank. 154.377.352 Koza Madencilik 137.145.372 Ereğli Demir Çelik 126.107.956 İş Bankası (C) 121.542.246

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)