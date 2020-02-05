Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.294.044.198 İş Fin.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.294.044.198
İş Fin.Kir. 549.833.354
Odaş Elektrik 393.449.197
Aselsan 310.055.489
Petkim 291.385.070
Tüpraş 272.139.515
Garanti Bankası 267.807.121
Şişe Cam 267.728.326
Kardemir (D) 246.154.435
T. Halk Bankası 232.258.423
Akbank 226.583.017
Pegasus 187.180.341
Sasa Polyester 180.615.816
Vakıflar Bankası 176.226.446
Emlak Konut GMYO 163.822.523
İpek Doğal Enerji 156.888.572
Yapı ve Kredi Bank. 154.377.352
Koza Madencilik 137.145.372
Ereğli Demir Çelik 126.107.956
İş Bankası (C) 121.542.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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