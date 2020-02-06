Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.089.804.016 Odaş Elektrik 551.835.966 Sasa Polyester 458.636.595 Şişe Cam 379.052.543 Yapı ve Kredi Bank. 351.663.610 Kardemir (D) 326.947.982 Pegasus 322.441.022 Garanti Bankası 259.726.139 Akbank 209.942.812 T. Halk Bankası 196.935.595 Petkim 192.769.929 Vestel 187.837.403 İş Fin.Kir. 181.698.528 Aselsan 171.298.709 Tüpraş 118.783.798 Emlak Konut GMYO 110.907.649 Ereğli Demir Çelik 104.141.736 Trakya Cam 99.141.270 Koç Holding 90.714.409 Tekfen Holding 90.676.147

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)