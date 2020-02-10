Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 761.235.009 Sasa Polyester 286.029.866 Garanti Bankası 224.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 761.235.009
Sasa Polyester 286.029.866
Garanti Bankası 224.624.470
Güneş Sigorta 213.971.003
Şişe Cam 208.406.811
Emlak Konut GMYO 203.042.756
ASELSAN 202.813.979
Kardemir (D) 179.781.299
Petkim 170.781.506
Akbank 154.714.186
Halkbank 153.745.574
Odaş Elektrik 143.883.934
Tekfen Holding 137.102.904
Vestel 127.086.340
Yapı ve Kredi Bank. 123.394.062
Pegasus 121.926.626
Soda Sanayii 110.071.676
Ereğli Demir Çelik 100.765.515
Vakıflar Bankası 95.265.489
Tüpraş 92.365.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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