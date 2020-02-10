Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 761.235.009 Sasa Polyester 286.029.866 Garanti Bankası 224.624.470 Güneş Sigorta 213.971.003 Şişe Cam 208.406.811 Emlak Konut GMYO 203.042.756 ASELSAN 202.813.979 Kardemir (D) 179.781.299 Petkim 170.781.506 Akbank 154.714.186 Halkbank 153.745.574 Odaş Elektrik 143.883.934 Tekfen Holding 137.102.904 Vestel 127.086.340 Yapı ve Kredi Bank. 123.394.062 Pegasus 121.926.626 Soda Sanayii 110.071.676 Ereğli Demir Çelik 100.765.515 Vakıflar Bankası 95.265.489 Tüpraş 92.365.099

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)