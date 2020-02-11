Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 673.468.934 Garanti Bankası 357.096.221 Turcas Petrol 338.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 673.468.934
Garanti Bankası 357.096.221
Turcas Petrol 338.550.986
Petkim 302.828.364
Şişe Cam 284.768.010
Yapı ve Kredi Bank. 278.286.336
ASELSAN 276.601.557
Odaş Elektrik 260.264.235
Kardemir (D) 190.736.859
Akbank 172.973.778
Sasa Polyester 170.883.664
Emlak Konut GMYO 161.326.140
Halkbank 154.897.967
Vestel 140.614.814
Güneş Sigorta 138.961.416
Vakıflar Bankası 136.649.597
İş Fin.Kir. 135.222.111
Tüpraş 124.389.917
Pegasus 115.463.941
Ereğli Demir Çelik 108.773.023
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, TURCAS Petrol A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren üçüncü şirket oldu
750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Fotoğrafları ifşa olan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu: Artık hayata farklı bir yeren bakıyorum
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]