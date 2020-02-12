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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.815.811.973 Türk Hava Yolları 1.982.303.763 Garanti Bankası 321.367.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.815.811.973
|Türk Hava Yolları
|1.982.303.763
|Garanti Bankası
|321.367.158
|Kardemir (D)
|314.338.453
|Turcas Petrol
|305.397.374
|Odaş Elektrik
|293.824.958
|Halkbank
|289.565.569
|Petkim
|281.193.115
|Emlak Konut GMYO
|257.745.979
|Yapı ve Kredi Bank.
|251.816.471
|Şişe Cam
|231.148.642
|Ereğli Demir Çelik
|219.190.274
|Tüpraş
|196.183.720
|İş Fin.Kir.
|180.364.733
|Vakıflar Bankası
|173.307.834
|Akbank
|164.087.963
|Karsan Otomotiv
|151.288.107
|Türk Telekom
|138.956.112
|Pegasus
|131.594.104
| İş Bankası (C)
|126.218.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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