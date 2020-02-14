Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 819.914.762 Türk Hava Yolları 768.686.260 İş GMYO 407.493.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 819.914.762
Türk Hava Yolları 768.686.260
İş GMYO 407.493.169
Petkim 335.132.317
İş Finansal Kiralama 303.600.939
Şişe Cam 251.300.880
Yapı ve Kredi Bank. 231.885.246
Gübre Fabrik. 222.750.172
Tüpraş 212.974.339
Halkbank 205.095.759
Karsan Otomotiv 176.949.361
Türk Telekom 173.648.023
Garanti Bankası 157.367.670
Akbank 156.180.182
Tekfen Holding 152.468.358
Vakıflar Bankası 149.110.454
Kardemir (D) 125.313.945
Sasa Polyester 110.647.307
Ereğli Demir Çelik 105.194.077
Odaş Elektrik 104.324.793
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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