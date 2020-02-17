Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 928.758.977 ASELSAN 779.921.571 Odaş Elektrik 515.177.330 Petkim 341.399.658 Halkbank 265.714.332 Tüpraş 252.845.640 Karsan Otomotiv 162.702.726 Güneş Sigorta 158.827.604 Gübre Fabrik. 147.773.132 Koza Madencilik 143.788.894 İpek Doğal Enerji 140.525.057 Garanti Bankası 137.824.689 Vakıflar Bankası 135.679.273 Yapı ve Kredi Bank. 134.143.212 İş GMYO 129.963.377 Kardemir (D) 114.638.702 Şişe Cam 113.961.526 Sasa Polyester 110.698.089 İş Fin.Kir. 103.935.182 Pegasus 95.778.279

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)