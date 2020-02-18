Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 998.287.334 ASELSAN 779.887.497 Odaş Elektrik 351.249.300 Güneş Sigorta 299.966.580 İş GMYO 293.707.587 Emlak Konut GMYO 219.103.097 Tüpraş 218.143.703 Petkim 200.894.961 Yapı ve Kredi Bank. 198.611.439 İş Fin.Kir. 185.424.920 Gübre Fabrik. 146.574.205 Kardemir (D) 141.440.676 Halkbank 130.253.949 Şişe Cam 109.621.919 Sasa Polyester 101.238.649 Garanti Bankası 93.404.036 Akbank 93.183.251 Karsan Otomotiv 91.798.096 Tekfen Holding 85.344.442 Pegasus 84.146.033

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)