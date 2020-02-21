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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 555.937.004 ASELSAN 515.540.711 İpek Doğal Enerji 372.408.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|555.937.004
|ASELSAN
|515.540.711
|İpek Doğal Enerji
|372.408.132
| Koza Madencilik
|332.878.227
|Halkbank
|283.273.847
|Tüpraş
|255.629.426
|Petkim
|240.722.222
|Kardemir (D)
|226.444.412
|Odaş Elektrik
|224.156.357
|Koza Altın
|209.935.463
|İş Finansal Kiralama
|202.186.834
|Garanti Bankası
|198.346.334
|Şişe Cam
|149.135.574
|Tekfen Holding
|146.726.179
|Emlak Konut GMYO
|128.903.822
| Albaraka Türk
|126.053.122
|Vakıflar Bankası
|124.567.247
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.684.458
|Güneş Sigorta
|108.336.286
|Akbank
|100.324.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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