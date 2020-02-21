Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 555.937.004 ASELSAN 515.540.711 İpek Doğal Enerji 372.408.132 Koza Madencilik 332.878.227 Halkbank 283.273.847 Tüpraş 255.629.426 Petkim 240.722.222 Kardemir (D) 226.444.412 Odaş Elektrik 224.156.357 Koza Altın 209.935.463 İş Finansal Kiralama 202.186.834 Garanti Bankası 198.346.334 Şişe Cam 149.135.574 Tekfen Holding 146.726.179 Emlak Konut GMYO 128.903.822 Albaraka Türk 126.053.122 Vakıflar Bankası 124.567.247 Yapı ve Kredi Bank. 111.684.458 Güneş Sigorta 108.336.286 Akbank 100.324.474

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)