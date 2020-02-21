Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 555.937.004 ASELSAN 515.540.711 İpek Doğal Enerji 372.408.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 555.937.004
ASELSAN 515.540.711
İpek Doğal Enerji 372.408.132
Koza Madencilik 332.878.227
Halkbank 283.273.847
Tüpraş 255.629.426
Petkim 240.722.222
Kardemir (D) 226.444.412
Odaş Elektrik 224.156.357
Koza Altın 209.935.463
İş Finansal Kiralama 202.186.834
Garanti Bankası 198.346.334
Şişe Cam 149.135.574
Tekfen Holding 146.726.179
Emlak Konut GMYO 128.903.822
Albaraka Türk 126.053.122
Vakıflar Bankası 124.567.247
Yapı ve Kredi Bank. 111.684.458
Güneş Sigorta 108.336.286
Akbank 100.324.474
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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