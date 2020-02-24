Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 801.356.012 İpek Doğal Enerji 458.685.618 Koza Madencilik 354.050.861 ASELSAN 277.850.623 Odaş Elektrik 219.107.065 Kardemir (D) 204.041.491 Petkim 191.298.718 Koza Altın 173.727.084 Tüpraş 165.291.428 Halkbank 144.474.422 Garanti Bankası 136.005.870 Yapı ve Kredi Bank. 109.500.936 Ereğli Demir Çelik 100.172.652 Pegasus 95.436.365 Turkcell 94.532.215 Türk Telekom 87.528.901 Güneş Sigorta 79.458.334 Sasa Polyester 77.128.011 Akbank 76.079.233 Gübre Fabrik. 75.220.018

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)