Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 801.356.012 İpek Doğal Enerji 458.685.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 801.356.012
İpek Doğal Enerji 458.685.618
Koza Madencilik 354.050.861
ASELSAN 277.850.623
Odaş Elektrik 219.107.065
Kardemir (D) 204.041.491
Petkim 191.298.718
Koza Altın 173.727.084
Tüpraş 165.291.428
Halkbank 144.474.422
Garanti Bankası 136.005.870
Yapı ve Kredi Bank. 109.500.936
Ereğli Demir Çelik 100.172.652
Pegasus 95.436.365
Turkcell 94.532.215
Türk Telekom 87.528.901
Güneş Sigorta 79.458.334
Sasa Polyester 77.128.011
Akbank 76.079.233
Gübre Fabrik. 75.220.018
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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