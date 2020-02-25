Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.701.041.227 ASELSAN 672.972.201 Kardemir (D) 430.170.811 Odaş Elektrik 303.286.448 İpek Doğal Enerji 261.528.037 Koza Madencilik 259.005.141 Petkim 210.662.755 İş Finansal Kiralama 200.424.980 Garanti Bankası 193.088.573 Şişe Cam 162.330.767 Halkbank 130.344.236 Yapı ve Kredi Bank. 126.149.672 Turkcell 124.981.252 Güneş Sigorta 122.488.051 Alarko GMYO 121.637.596 Tüpraş 120.480.014 Ereğli Demir Çelik 113.421.638 Akbank 103.455.523 Koza Altın 100.353.357 Gübre Fabrikaları 77.410.123

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)