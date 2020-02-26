Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.382.192.490 Türk Hava Yolları 944.406.955 Odaş Elektrik 330.155.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 1.382.192.490
Türk Hava Yolları 944.406.955
Odaş Elektrik 330.155.123
Garanti Bankası 274.736.334
İpek Doğal Enerji 236.517.108
Kardemir (D) 231.517.747
Alarko GMYO 222.044.361
Tüpraş 212.644.748
Petkim 205.832.113
Halkbank 195.134.989
Sasa Polyester 175.755.158
Karsan Otomotiv 175.262.388
Koza Madencilik 171.554.332
Pegasus 146.254.726
Yapı ve Kredi Bank. 136.980.524
Akbank 127.925.480
Güneş Sigorta 126.139.406
Şişe Cam 117.717.839
Ereğli Demir Çelik 113.707.500
Vakıflar Bankası 106.883.688
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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