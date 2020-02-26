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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.382.192.490 Türk Hava Yolları 944.406.955 Odaş Elektrik 330.155.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.382.192.490
|Türk Hava Yolları
|944.406.955
|Odaş Elektrik
|330.155.123
|Garanti Bankası
|274.736.334
|İpek Doğal Enerji
|236.517.108
|Kardemir (D)
|231.517.747
| Alarko GMYO
|222.044.361
|Tüpraş
|212.644.748
|Petkim
|205.832.113
|Halkbank
|195.134.989
| Sasa Polyester
|175.755.158
|Karsan Otomotiv
|175.262.388
| Koza Madencilik
|171.554.332
|Pegasus
|146.254.726
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.980.524
|Akbank
|127.925.480
|Güneş Sigorta
|126.139.406
|Şişe Cam
|117.717.839
|Ereğli Demir Çelik
|113.707.500
|Vakıflar Bankası
|106.883.688
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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