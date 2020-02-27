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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 851.122.659 ASELSAN 610.493.768 Kardemir (D) 507.314.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:18 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|851.122.659
|ASELSAN
|610.493.768
|Kardemir (D)
|507.314.369
|Garanti Bankası
|230.192.265
|Odaş Elektrik
|171.016.351
|Emlak Konut GMYO
|169.738.791
|Tüpraş
|169.395.598
|Karsan Otomotiv
|152.084.853
|Petkim
|144.424.942
|Halkbank
|133.081.293
|Şişe Cam
|114.132.490
| Alarko GMYO
|113.451.590
| Coca Cola İçecek
|111.690.436
|Pegasus
|106.044.434
| Sasa Polyester
|104.720.384
|İpek Doğal Enerji
|101.386.410
|Yapı ve Kredi Bankası
|95.461.485
| Koza Madencilik
|94.327.863
|Ereğli Demir Çelik
|93.172.886
|Turkcell
|89.689.600
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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