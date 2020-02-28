Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 410.768.326 ASELSAN 340.910.528 Emlak Konut GMYO 131.484.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 410.768.326
ASELSAN 340.910.528
Emlak Konut GMYO 131.484.610
Garanti Bankası 115.084.993
Petkim 85.080.954
Yapı ve Kredi Bank. 83.851.613
Koza Altın 76.662.857
Odaş Elektrik 75.233.880
Pegasus 73.186.299
Koza Madencilik 70.679.646
İş Bankası (C) 67.684.906
Tüpraş 63.854.786
Halkbank 61.480.109
Ereğli Demir Çelik 61.434.410
Kardemir (D) 58.242.162
Vakıflar Bankası 57.538.167
Güneş Sigorta 57.438.150
İş Fin.Kir. 55.402.206
Tekfen Holding 54.587.607
Akbank 53.934.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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