Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 410.768.326 ASELSAN 340.910.528 Emlak Konut GMYO 131.484.610 Garanti Bankası 115.084.993 Petkim 85.080.954 Yapı ve Kredi Bank. 83.851.613 Koza Altın 76.662.857 Odaş Elektrik 75.233.880 Pegasus 73.186.299 Koza Madencilik 70.679.646 İş Bankası (C) 67.684.906 Tüpraş 63.854.786 Halkbank 61.480.109 Ereğli Demir Çelik 61.434.410 Kardemir (D) 58.242.162 Vakıflar Bankası 57.538.167 Güneş Sigorta 57.438.150 İş Fin.Kir. 55.402.206 Tekfen Holding 54.587.607 Akbank 53.934.289

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)