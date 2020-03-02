Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 447.842.823 Karsan Otomotiv 290.348.942 Garanti Bankası 246.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 447.842.823
Karsan Otomotiv 290.348.942
Garanti Bankası 246.058.923
ASELSAN 225.686.329
Odaş Elektrik 138.065.647
Petkim 114.790.798
Yapı ve Kredi Bank. 113.189.572
Kardemir (D) 104.683.898
Emlak Konut GMYO 104.334.462
HALKBANK 97.831.600
Akbank 92.855.940
Turkcell 81.948.393
Sabancı Holding 81.056.713
İpek Doğal Enerji 77.814.172
Şişe Cam 77.621.295
Trakya Cam 65.088.092
Tüpraş 53.372.675
İş Bankası (C) 51.002.509
Vestel 50.840.222
Tekfen Holding 48.596.390
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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