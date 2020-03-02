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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 447.842.823 Karsan Otomotiv 290.348.942 Garanti Bankası 246.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|447.842.823
|Karsan Otomotiv
|290.348.942
|Garanti Bankası
|246.058.923
|ASELSAN
|225.686.329
|Odaş Elektrik
|138.065.647
|Petkim
|114.790.798
|Yapı ve Kredi Bank.
|113.189.572
|Kardemir (D)
|104.683.898
|Emlak Konut GMYO
|104.334.462
|HALKBANK
|97.831.600
|Akbank
|92.855.940
|Turkcell
|81.948.393
|Sabancı Holding
|81.056.713
|İpek Doğal Enerji
|77.814.172
|Şişe Cam
|77.621.295
|Trakya Cam
|65.088.092
|Tüpraş
|53.372.675
| İş Bankası (C)
|51.002.509
|Vestel
|50.840.222
|Tekfen Holding
|48.596.390
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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