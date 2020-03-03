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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 284.237.078 ASELSAN 279.138.548 Türk Hava Yolları 216.910.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|284.237.078
|ASELSAN
|279.138.548
|Türk Hava Yolları
|216.910.108
|Karsan Otomotiv
|173.128.650
|Yapı ve Kredi Bank.
|129.218.080
|Odaş Elektrik
|95.631.936
|İpek Doğal Enerji
|93.062.024
|Turkcell
|91.333.155
|Kardemir (D)
|86.572.189
|Halkbank
|83.597.598
|Petkim
|73.063.533
|Şişe Cam
|72.099.063
| Alarko Holding
|71.208.105
|Tüpraş
|69.951.642
|Emlak Konut GMYO
|68.834.954
|Akbank
|66.020.935
| Koza Altın
|64.801.417
|Koza Madencilik
|64.461.071
|Vakıflar Bankası
|60.860.427
|Migros Ticaret
|58.863.294
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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