Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 284.237.078 ASELSAN 279.138.548 Türk Hava Yolları 216.910.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 284.237.078
ASELSAN 279.138.548
Türk Hava Yolları 216.910.108
Karsan Otomotiv 173.128.650
Yapı ve Kredi Bank. 129.218.080
Odaş Elektrik 95.631.936
İpek Doğal Enerji 93.062.024
Turkcell 91.333.155
Kardemir (D) 86.572.189
Halkbank 83.597.598
Petkim 73.063.533
Şişe Cam 72.099.063
Alarko Holding 71.208.105
Tüpraş 69.951.642
Emlak Konut GMYO 68.834.954
Akbank 66.020.935
Koza Altın 64.801.417
Koza Madencilik 64.461.071
Vakıflar Bankası 60.860.427
Migros Ticaret 58.863.294
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu beraberinde en fazla işlenmemiş 5 kilogram altın yurda getirilebilecek
Ergin Ataman'dan, uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:32:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]