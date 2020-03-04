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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 516.577.830 Türk Hava Yolları 372.819.590 Karsan Otomotiv 310.748.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|516.577.830
|Türk Hava Yolları
|372.819.590
|Karsan Otomotiv
|310.748.316
|Garanti Bankası
|207.985.335
|Halkbank
|176.106.050
|Vakıflar Bankası
|147.858.067
|Odaş Elektrik
|132.818.851
|Yapı ve Kredi Bank.
|131.883.396
|Turkcell
|127.846.425
|Akbank
|122.218.063
|Emlak Konut GMYO
|119.285.621
|Kardemir (D)
|106.543.452
|Soda Sanayii
|103.301.548
|Şişe Cam
|102.212.754
|Petkim
|90.461.949
|Tüpraş
|87.048.600
| İş Bankası (C)
|85.823.490
| Koza Madencilik
|79.361.735
|Trakya Cam
|75.342.769
|Türk Telekom
|71.935.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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