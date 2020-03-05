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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 397.028.684 Türk Hava Yolları 368.046.684 Garanti Bankası 193.821.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|397.028.684
|Türk Hava Yolları
|368.046.684
|Garanti Bankası
|193.821.018
|Yapı ve Kredi Bankası
|186.071.226
|Karsan Otomotiv
|151.775.549
|Gübre Fabrikaları
|135.409.939
|Odaş Elektrik
|135.335.561
|Turkcell
|121.617.507
|Halkbank
|119.835.108
|Petkim
|100.939.528
|Kardemir (D)
|96.449.946
|Pegasus
|84.819.042
|Akbank
|80.005.307
|Ereğli Demir Çelik
|67.870.280
|Trakya Cam
|62.220.805
|Güneş Sigorta
|57.795.395
|Şişe Cam
|56.381.663
| Anadolu Grubu Holding
|55.083.393
|Vakıflar Bankası
|52.548.474
|Tüpraş
|49.953.563
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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