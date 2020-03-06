Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi Türk Hava Yolları557.540.527 ASELSAN334.984.938 Ereğli Demir Çelik262.389.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları557.540.527
ASELSAN334.984.938
Ereğli Demir Çelik262.389.905
Garanti Bankası208.462.043
Yapı ve Kredi Bank.206.055.798
Petkim172.775.802
Odaş Elektrik171.804.296
Karsan Otomotiv143.494.510
Pegasus138.439.881
Halkbank132.967.850
Turkcell124.129.112
Akbank124.038.575
Kardemir (D)116.596.845
Koza Altın113.752.148
Tüpraş99.788.764
Vakıflar Bankası99.411.272
Emlak Konut GMYO93.624.060
İş Bankası (C)78.378.788
Gübre Fabrik.71.236.457
İpek Doğal Enerji69.697.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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