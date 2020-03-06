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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi Türk Hava Yolları557.540.527 ASELSAN334.984.938 Ereğli Demir Çelik262.389.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|557.540.527
|ASELSAN
|334.984.938
|Ereğli Demir Çelik
|262.389.905
|Garanti Bankası
|208.462.043
|Yapı ve Kredi Bank.
|206.055.798
|Petkim
|172.775.802
|Odaş Elektrik
|171.804.296
|Karsan Otomotiv
|143.494.510
|Pegasus
|138.439.881
|Halkbank
|132.967.850
|Turkcell
|124.129.112
|Akbank
|124.038.575
|Kardemir (D)
|116.596.845
| Koza Altın
|113.752.148
|Tüpraş
|99.788.764
|Vakıflar Bankası
|99.411.272
|Emlak Konut GMYO
|93.624.060
| İş Bankası (C)
|78.378.788
|Gübre Fabrik.
|71.236.457
|İpek Doğal Enerji
|69.697.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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