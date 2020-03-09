Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 467.120.519 ASELSAN 346.715.909 Garanti Bankası 190.623.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 467.120.519
ASELSAN 346.715.909
Garanti Bankası 190.623.558
Tüpraş 158.865.567
Petkim 141.055.141
Yapı ve Kredi Bankası 139.855.427
Kardemir (D) 110.404.055
Deva Holding 108.627.326
Odaş Elektrik 108.009.674
Ereğli Demir Çelik 106.208.282
Karsan Otomotiv 87.160.074
Vakıflar Bankası 83.971.540
Halkbank 83.484.559
Akbank 75.132.085
Pegasus 65.407.214
Emlak Konut GMYO 59.772.121
İpek Doğal Enerji 59.260.065
İş Bankası (C) 55.645.514
Bim Mağazalar 54.243.683
Şişe Cam 52.695.852
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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