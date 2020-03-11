Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 464.294.245 Türk Hava Yolları 421.309.709 Garanti Bankası 244.091.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 464.294.245
Türk Hava Yolları 421.309.709
Garanti Bankası 244.091.381
Eczacıbaşı İlaç 155.220.522
Odaş Elektrik 144.481.302
Bim Mağazalar 142.873.597
Yapı ve Kredi Bank. 135.432.240
Migros Ticaret 133.720.581
Kardemir (D) 117.905.744
Deva Holding 107.907.543
Halkbank 107.605.914
Gübre Fabrik. 103.148.234
Ereğli Demir Çelik 101.906.015
Petkim 98.600.349
Vakıflar Bankası 97.989.434
Akbank 97.194.987
Turkcell 75.978.253
Karsan Otomotiv 75.669.887
Eczacıbaşı Yatırım 71.596.390
İpek Doğal Enerji 70.841.645
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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