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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 464.294.245 Türk Hava Yolları 421.309.709 Garanti Bankası 244.091.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|464.294.245
|Türk Hava Yolları
|421.309.709
|Garanti Bankası
|244.091.381
|Eczacıbaşı İlaç
|155.220.522
|Odaş Elektrik
|144.481.302
|Bim Mağazalar
|142.873.597
|Yapı ve Kredi Bank.
|135.432.240
|Migros Ticaret
|133.720.581
|Kardemir (D)
|117.905.744
|Deva Holding
|107.907.543
|Halkbank
|107.605.914
|Gübre Fabrik.
|103.148.234
|Ereğli Demir Çelik
|101.906.015
|Petkim
|98.600.349
|Vakıflar Bankası
|97.989.434
|Akbank
|97.194.987
|Turkcell
|75.978.253
|Karsan Otomotiv
|75.669.887
|Eczacıbaşı Yatırım
|71.596.390
|İpek Doğal Enerji
|70.841.645
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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