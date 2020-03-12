Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.295.289 ASELSAN 339.860.740 Eczacıbaşı İlaç 273.355.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 361.295.289
ASELSAN 339.860.740
Eczacıbaşı İlaç 273.355.159
Garanti Bankası 194.340.634
Deva Holding 178.674.921
Migros Ticaret 173.931.543
Odaş Elektrik 134.074.589
Bim Mağazalar 120.458.451
Yapı ve Kredi Bank. 116.565.181
Eczacıbaşı Yatırım 110.977.508
Akbank 107.035.892
Kardemir (D) 96.310.720
Petkim 94.081.795
Karsan Otomotiv 87.769.081
Halkbank 87.020.384
Tüpraş 82.875.096
Ereğli Demir Çelik 81.542.521
Vakıflar Bankası 81.218.998
Emlak Konut GMYO 71.631.378
Sasa Polyester 67.026.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşı yok
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa, koronavirüs fırsatçıları için toplanacak Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:26 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
14:24 Avdagiç: Siparişleri yetiştirmek için mesaileri artırdık
14:24 Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
14:24 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
14:24 Citroen Berlingo, 200 bin satış adedine ulaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 14:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]