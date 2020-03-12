Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.295.289 ASELSAN 339.860.740 Eczacıbaşı İlaç 273.355.159 Garanti Bankası 194.340.634 Deva Holding 178.674.921 Migros Ticaret 173.931.543 Odaş Elektrik 134.074.589 Bim Mağazalar 120.458.451 Yapı ve Kredi Bank. 116.565.181 Eczacıbaşı Yatırım 110.977.508 Akbank 107.035.892 Kardemir (D) 96.310.720 Petkim 94.081.795 Karsan Otomotiv 87.769.081 Halkbank 87.020.384 Tüpraş 82.875.096 Ereğli Demir Çelik 81.542.521 Vakıflar Bankası 81.218.998 Emlak Konut GMYO 71.631.378 Sasa Polyester 67.026.214

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)