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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.295.289 ASELSAN 339.860.740 Eczacıbaşı İlaç 273.355.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|361.295.289
|ASELSAN
|339.860.740
|Eczacıbaşı İlaç
|273.355.159
|Garanti Bankası
|194.340.634
|Deva Holding
|178.674.921
|Migros Ticaret
|173.931.543
|Odaş Elektrik
|134.074.589
|Bim Mağazalar
|120.458.451
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.565.181
|Eczacıbaşı Yatırım
|110.977.508
|Akbank
|107.035.892
|Kardemir (D)
|96.310.720
|Petkim
|94.081.795
|Karsan Otomotiv
|87.769.081
|Halkbank
|87.020.384
|Tüpraş
|82.875.096
|Ereğli Demir Çelik
|81.542.521
|Vakıflar Bankası
|81.218.998
|Emlak Konut GMYO
|71.631.378
|Sasa Polyester
|67.026.214
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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