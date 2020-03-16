Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 323.881.917 ASELSAN 233.484.205 Garanti Bankası 181.979.147 Eczacıbaşı İlaç 100.650.895 Petkim 93.790.588 Odaş Elektrik 84.276.046 Halkbank 83.554.641 Akbank 81.225.588 Yapı ve Kredi Bank. 63.501.954 İş Bankası (C) 63.381.492 Deva Holding 61.583.812 Vakıflar Bankası 57.784.852 Emlak Konut GMYO 56.672.793 Sasa Polyester 56.298.468 Pegasus 53.745.025 Ereğli Demir Çelik 53.730.641 İpek Doğal Enerji 53.656.021 Şişe Cam 52.111.869 İş Fin.Kir. 52.022.226 Kardemir (D) 48.380.359

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)