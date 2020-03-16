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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 323.881.917 ASELSAN 233.484.205 Garanti Bankası 181.979.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|323.881.917
|ASELSAN
|233.484.205
|Garanti Bankası
|181.979.147
|Eczacıbaşı İlaç
|100.650.895
|Petkim
|93.790.588
|Odaş Elektrik
|84.276.046
|Halkbank
|83.554.641
|Akbank
|81.225.588
|Yapı ve Kredi Bank.
|63.501.954
| İş Bankası (C)
|63.381.492
|Deva Holding
|61.583.812
|Vakıflar Bankası
|57.784.852
|Emlak Konut GMYO
|56.672.793
| Sasa Polyester
|56.298.468
|Pegasus
|53.745.025
|Ereğli Demir Çelik
|53.730.641
|İpek Doğal Enerji
|53.656.021
|Şişe Cam
|52.111.869
|İş Fin.Kir.
|52.022.226
|Kardemir (D)
|48.380.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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