Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 365.772.135 Türk Hava Yolları 335.087.216 Garanti Bankası 210.089.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 365.772.135
Türk Hava Yolları 335.087.216
Garanti Bankası 210.089.566
Petkim 120.580.830
Yapı ve Kredi Bank. 92.648.304
Pegasus 85.043.230
İş Bankası (C) 79.518.919
Akbank 79.325.547
Tüpraş 78.426.686
Halkbank 76.385.764
Ereğli Demir Çelik 73.591.334
Vakıflar Bankası 59.188.546
Turkcell 56.846.281
Emlak Konut GMYO 55.800.439
Kardemir (D) 52.912.013
İpek Doğal Enerji 52.061.707
Koza Madencilik 51.026.515
İş Fin.Kir. 50.901.333
Koza Altın 49.086.976
Sasa Polyester 40.450.985
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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