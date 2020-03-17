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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 365.772.135 Türk Hava Yolları 335.087.216 Garanti Bankası 210.089.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:28 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|365.772.135
|Türk Hava Yolları
|335.087.216
|Garanti Bankası
|210.089.566
|Petkim
|120.580.830
|Yapı ve Kredi Bank.
|92.648.304
|Pegasus
|85.043.230
| İş Bankası (C)
|79.518.919
|Akbank
|79.325.547
|Tüpraş
|78.426.686
|Halkbank
|76.385.764
|Ereğli Demir Çelik
|73.591.334
|Vakıflar Bankası
|59.188.546
|Turkcell
|56.846.281
|Emlak Konut GMYO
|55.800.439
|Kardemir (D)
|52.912.013
|İpek Doğal Enerji
|52.061.707
| Koza Madencilik
|51.026.515
|İş Fin.Kir.
|50.901.333
|Koza Altın
|49.086.976
| Sasa Polyester
|40.450.985
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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