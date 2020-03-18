Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 354.526.040 ASELSAN 331.410.581 Garanti Bankası 291.116.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 354.526.040
ASELSAN 331.410.581
Garanti Bankası 291.116.915
Yapı ve Kredi Bank. 126.178.042
Eczacıbaşı İlaç 100.717.819
Odaş Elektrik 83.012.415
Akbank 81.671.828
İş Fin.Kir. 81.631.506
Halkbank 80.905.127
Ereğli Demir Çelik 71.552.993
Vakıflar Bankası 70.874.625
İş Bankası (C) 65.209.511
Şişe Cam 53.263.142
Petkim 52.013.009
Pegasus 51.568.659
Tüpraş 48.223.475
Kardemir (D) 47.989.651
Karsan Otomotiv 47.401.731
Sasa Polyester 44.284.794
Koza Madencilik 43.278.954
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:34 Kaynak: AA

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