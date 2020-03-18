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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 354.526.040 ASELSAN 331.410.581 Garanti Bankası 291.116.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|354.526.040
|ASELSAN
|331.410.581
|Garanti Bankası
|291.116.915
|Yapı ve Kredi Bank.
|126.178.042
|Eczacıbaşı İlaç
|100.717.819
|Odaş Elektrik
|83.012.415
|Akbank
|81.671.828
|İş Fin.Kir.
|81.631.506
|Halkbank
|80.905.127
|Ereğli Demir Çelik
|71.552.993
|Vakıflar Bankası
|70.874.625
| İş Bankası (C)
|65.209.511
|Şişe Cam
|53.263.142
|Petkim
|52.013.009
|Pegasus
|51.568.659
|Tüpraş
|48.223.475
|Kardemir (D)
|47.989.651
|Karsan Otomotiv
|47.401.731
| Sasa Polyester
|44.284.794
| Koza Madencilik
|43.278.954
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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