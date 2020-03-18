Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 354.526.040 ASELSAN 331.410.581 Garanti Bankası 291.116.915 Yapı ve Kredi Bank. 126.178.042 Eczacıbaşı İlaç 100.717.819 Odaş Elektrik 83.012.415 Akbank 81.671.828 İş Fin.Kir. 81.631.506 Halkbank 80.905.127 Ereğli Demir Çelik 71.552.993 Vakıflar Bankası 70.874.625 İş Bankası (C) 65.209.511 Şişe Cam 53.263.142 Petkim 52.013.009 Pegasus 51.568.659 Tüpraş 48.223.475 Kardemir (D) 47.989.651 Karsan Otomotiv 47.401.731 Sasa Polyester 44.284.794 Koza Madencilik 43.278.954

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)