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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 264.163.582 Türk Hava Yolları 227.337.970 Garanti Bankası 226.413.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|264.163.582
|Türk Hava Yolları
|227.337.970
|Garanti Bankası
|226.413.539
|Halkbank
|104.064.800
|Tüpraş
|103.835.690
|Akbank
|100.602.173
|Pegasus
|99.567.991
|Yapı ve Kredi Bank.
|99.244.278
|Petkim
|94.441.783
|Kardemir (D)
|94.181.153
|Bim Mağazalar
|91.516.464
|Vakıflar Bankası
|83.891.812
|Odaş Elektrik
|78.658.993
| İş Bankası (C)
|77.852.781
|Ereğli Demir Çelik
|76.974.751
|İş Fin.Kir.
|63.098.394
|Şişe Cam
|62.518.370
|Eczacıbaşı İlaç
|56.424.391
|Emlak Konut GMYO
|56.414.391
|Migros Ticaret
|55.780.053
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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