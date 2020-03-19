Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 264.163.582 Türk Hava Yolları 227.337.970 Garanti Bankası 226.413.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 264.163.582
Türk Hava Yolları 227.337.970
Garanti Bankası 226.413.539
Halkbank 104.064.800
Tüpraş 103.835.690
Akbank 100.602.173
Pegasus 99.567.991
Yapı ve Kredi Bank. 99.244.278
Petkim 94.441.783
Kardemir (D) 94.181.153
Bim Mağazalar 91.516.464
Vakıflar Bankası 83.891.812
Odaş Elektrik 78.658.993
İş Bankası (C) 77.852.781
Ereğli Demir Çelik 76.974.751
İş Fin.Kir. 63.098.394
Şişe Cam 62.518.370
Eczacıbaşı İlaç 56.424.391
Emlak Konut GMYO 56.414.391
Migros Ticaret 55.780.053
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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