Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 299.919.767 Türk Hava Yolları 209.925.768 Aselsan 187.861.298 Yapı ve Kredi Bank. 143.123.276 İş Fin.Kir. 140.296.321 Eczacıbaşı İlaç 138.303.354 Pegasus 123.730.736 Odaş Elektrik 98.275.352 Vakıflar Bankası 94.941.301 Petkim 90.648.808 Türk Telekom 84.967.039 Tüpraş 83.196.499 Koza Altın 82.819.160 T. Halk Bankası 81.980.882 Ereğli Demir Çelik 67.269.194 Bim Mağazalar 66.117.395 Kardemir (D) 64.094.059 İş Bankası (C) 63.628.194 Akbank 63.173.881 Koza Madencilik 57.465.838

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)