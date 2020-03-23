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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 463.835.836 Türk Hava Yolları 210.980.170 ASELSAN 198.935.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|463.835.836
|Türk Hava Yolları
|210.980.170
|ASELSAN
|198.935.885
|Bim Mağazalar
|168.529.272
|Yapı ve Kredi Bankası
|105.967.349
|Türk Telekom
|104.934.019
|Pegasus
|102.023.508
|Akbank
|100.577.770
|Gübre Fabrikaları
|98.280.084
|İş Finansal Kiralama
|90.645.544
|Turkcell
|68.863.310
|Migros Ticaret
|59.910.372
|Deva Holding
|58.282.301
|Doğan Holding
|55.259.663
|Tüpraş
|54.793.326
|Eczacıbaşı İlaç
|53.275.577
|Ereğli Demir Çelik
|51.977.941
| Koza Madencilik
|48.612.613
|Halkbank
|48.480.136
|Petkim
|47.494.151
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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