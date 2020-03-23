Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 463.835.836 Türk Hava Yolları 210.980.170 ASELSAN 198.935.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 463.835.836
Türk Hava Yolları 210.980.170
ASELSAN 198.935.885
Bim Mağazalar 168.529.272
Yapı ve Kredi Bankası 105.967.349
Türk Telekom 104.934.019
Pegasus 102.023.508
Akbank 100.577.770
Gübre Fabrikaları 98.280.084
İş Finansal Kiralama 90.645.544
Turkcell 68.863.310
Migros Ticaret 59.910.372
Deva Holding 58.282.301
Doğan Holding 55.259.663
Tüpraş 54.793.326
Eczacıbaşı İlaç 53.275.577
Ereğli Demir Çelik 51.977.941
Koza Madencilik 48.612.613
Halkbank 48.480.136
Petkim 47.494.151
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:26 Kaynak: AA

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