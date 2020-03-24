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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 552.282.544 ASELSAN 349.111.390 Türk Hava Yolları 339.914.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|552.282.544
|ASELSAN
|349.111.390
|Türk Hava Yolları
|339.914.907
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.505.741
|İş Finansal Kiralama
|123.381.241
|Pegasus
|121.185.849
|Eczacıbaşı İlaç
|117.335.644
|İpek Doğal Enerji
|104.646.711
| İş Bankası (C)
|102.521.478
|Halkbank
|100.307.643
|Migros Ticaret
|98.892.339
|Bim Mağazalar
|98.461.536
|Akbank
|95.240.985
| Koza Altın
|95.197.858
|Vakıflar Bankası
|89.373.593
|Gübre Fabrik.
|86.253.851
|Petkim
|79.312.131
|Kardemir (D)
|77.359.926
|Ereğli Demir Çelik
|76.942.474
|Tüpraş
|76.857.219
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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