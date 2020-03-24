Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 552.282.544 ASELSAN 349.111.390 Türk Hava Yolları 339.914.907 Yapı ve Kredi Bankası 127.505.741 İş Finansal Kiralama 123.381.241 Pegasus 121.185.849 Eczacıbaşı İlaç 117.335.644 İpek Doğal Enerji 104.646.711 İş Bankası (C) 102.521.478 Halkbank 100.307.643 Migros Ticaret 98.892.339 Bim Mağazalar 98.461.536 Akbank 95.240.985 Koza Altın 95.197.858 Vakıflar Bankası 89.373.593 Gübre Fabrik. 86.253.851 Petkim 79.312.131 Kardemir (D) 77.359.926 Ereğli Demir Çelik 76.942.474 Tüpraş 76.857.219

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)