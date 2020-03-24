Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 552.282.544 ASELSAN 349.111.390 Türk Hava Yolları 339.914.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 552.282.544
ASELSAN 349.111.390
Türk Hava Yolları 339.914.907
Yapı ve Kredi Bankası 127.505.741
İş Finansal Kiralama 123.381.241
Pegasus 121.185.849
Eczacıbaşı İlaç 117.335.644
İpek Doğal Enerji 104.646.711
İş Bankası (C) 102.521.478
Halkbank 100.307.643
Migros Ticaret 98.892.339
Bim Mağazalar 98.461.536
Akbank 95.240.985
Koza Altın 95.197.858
Vakıflar Bankası 89.373.593
Gübre Fabrik. 86.253.851
Petkim 79.312.131
Kardemir (D) 77.359.926
Ereğli Demir Çelik 76.942.474
Tüpraş 76.857.219
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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