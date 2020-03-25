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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.087.028 ASELSAN 782.340.837 Garanti Bankası 718.505.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|800.087.028
|ASELSAN
|782.340.837
|Garanti Bankası
|718.505.265
|Yapı ve Kredi Bankası
|228.264.142
|İş Finansal Kiralama
|192.402.328
|Petkim
|192.245.119
|Akbank
|187.618.855
| Koza Altın
|185.389.669
|Eczacıbaşı İlaç
|183.733.093
|Kardemir (D)
|168.872.148
|Vakıflar Bankası
|166.984.202
|Turkcell
|166.326.359
|Halkbank
|162.471.633
|Şişe Cam
|155.353.121
|Tüpraş
|146.351.073
| Sasa Polyester
|146.248.005
| İş Bankası (C)
|138.427.124
|Pegasus
|133.109.972
|Koza Madencilik
|127.840.228
|İpek Doğal Enerji
|126.791.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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