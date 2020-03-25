Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 800.087.028 ASELSAN 782.340.837 Garanti Bankası 718.505.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 800.087.028
ASELSAN 782.340.837
Garanti Bankası 718.505.265
Yapı ve Kredi Bankası 228.264.142
İş Finansal Kiralama 192.402.328
Petkim 192.245.119
Akbank 187.618.855
Koza Altın 185.389.669
Eczacıbaşı İlaç 183.733.093
Kardemir (D) 168.872.148
Vakıflar Bankası 166.984.202
Turkcell 166.326.359
Halkbank 162.471.633
Şişe Cam 155.353.121
Tüpraş 146.351.073
Sasa Polyester 146.248.005
İş Bankası (C) 138.427.124
Pegasus 133.109.972
Koza Madencilik 127.840.228
İpek Doğal Enerji 126.791.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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