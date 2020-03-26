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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 900.557.938 ASELSAN 458.804.627 Garanti Bankası 447.904.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|900.557.938
|ASELSAN
|458.804.627
|Garanti Bankası
|447.904.001
|Yapı ve Kredi Bankası
|210.930.010
|Eczacıbaşı İlaç
|197.807.424
|Akbank
|173.051.407
|İş Finansal Kiralama
|123.464.445
|Deva Holding
|119.882.141
|İpek Doğal Enerji
|118.149.632
|Pegasus
|103.860.935
| İş Bankası (C)
|102.592.378
|Halkbank
|93.689.265
|Ereğli Demir Çelik
|77.094.466
|Tüpraş
|76.854.927
| Sasa Polyester
|76.837.598
|Petkim
|76.337.105
|Şişe Cam
|75.851.651
|Güneş Sigorta
|75.231.842
|Vakıflar Bankası
|75.090.635
|Kardemir (D)
|73.962.844
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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