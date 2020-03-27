Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koç Holding 35.020.752.071 Garanti Bankası 33.726.000.000 Bim Mağazalar 31.027.920.000 Akbank 29.224.000.000 Enka İnşaat 29.000.000.000 Turkcell 28.886.000.000 Aselsan 26.858.400.000 Ereğli Demir Çelik 26.005.000.000 Türk Telekom 23.835.000.000 İş Bankası (C) 21.374.857.500 Tüpraş 19.407.488.000 İskenderun Demir Çelik 18.183.000.000 Ford Otosan 16.885.789.200 Yapı ve Kredi Bank. 16.218.338.465 Sabancı Holding 15.751.918.347 Türk Hava Yolları 12.696.000.000 Vakıflar Bankası 11.550.000.000 Anadolu Efes 10.912.499.997 Koza Altın 9.752.375.000 Arçelik 9.291.262.819

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)