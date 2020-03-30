Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 422.738.606 ASELSAN 315.543.534 Pegasus 309.221.175 Garanti Bankası 255.669.673 Sasa Polyester 240.107.771 Eczacıbaşı İlaç 221.011.168 Akbank 133.813.298 İpek Doğal Enerji 97.939.733 Koza Madencilik 90.206.626 Yapı ve Kredi Bankası 86.389.606 Koza Altın 72.585.029 Arçelik 64.869.238 Tüpraş 63.822.202 Deva Holding 62.816.085 Bim Mağazalar 62.046.033 Ereğli Demir Çelik 61.736.955 İş Bankası (C) 59.162.220 Vakıflar Bankası 58.605.613 Turkcell 57.296.716 Petkim 57.243.067

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)