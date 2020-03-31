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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 497.049.151 Garanti Bankası 399.811.863 Türk Hava Yolları 371.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|497.049.151
|Garanti Bankası
|399.811.863
|Türk Hava Yolları
|371.813.906
|Pegasus
|296.120.803
|ASELSAN
|273.643.558
|Sasa Polyester
|246.663.255
|Akbank
|173.525.121
|Yapı ve Kredi Bankası
|140.494.717
|İş Finansal Kiralama
|135.428.421
|Deva Holding
|118.133.447
|Koza Madencilik
|91.836.716
|Güneş Sigorta
|91.191.086
|İpek Doğal Enerji
|88.851.459
|Halkbank
|87.757.000
|Eczacıbaşı Yatırım
|87.427.554
|Koza Altın
|84.872.609
|Şişe Cam
|82.126.901
|Petkim
|78.627.233
|Turkcell
|75.528.300
|Vakıflar Bankası
|71.591.358
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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