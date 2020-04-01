Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 441.553.605 Petkim 396.873.293 Tüpraş 322.420.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|441.553.605
|Petkim
|396.873.293
|Tüpraş
|322.420.451
|Garanti Bankası
|264.747.591
|Türk Hava Yolları
|262.777.992
|İş Finansal Kiralama
|237.898.638
|Kardemir (D)
|227.924.241
| Sasa Polyester
|212.504.932
|Pegasus
|198.519.870
|Halkbank
|198.421.260
|Akbank
|176.340.518
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.277.475
|Eczacıbaşı İlaç
|158.024.138
|Odaş Elektrik
|156.201.277
|Ereğli Demir Çelik
|124.445.087
|Güneş Sigorta
|114.827.551
|Vakıflar Bankası
|110.367.895
|Şişe Cam
|106.009.161
|İpek Doğal Enerji
|101.608.372
| Alarko Holding
|100.677.220
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:34 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi