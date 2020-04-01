Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 441.553.605 Petkim 396.873.293 Tüpraş 322.420.451 Garanti Bankası 264.747.591 Türk Hava Yolları 262.777.992 İş Finansal Kiralama 237.898.638 Kardemir (D) 227.924.241 Sasa Polyester 212.504.932 Pegasus 198.519.870 Halkbank 198.421.260 Akbank 176.340.518 Yapı ve Kredi Bankası 174.277.475 Eczacıbaşı İlaç 158.024.138 Odaş Elektrik 156.201.277 Ereğli Demir Çelik 124.445.087 Güneş Sigorta 114.827.551 Vakıflar Bankası 110.367.895 Şişe Cam 106.009.161 İpek Doğal Enerji 101.608.372 Alarko Holding 100.677.220

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)