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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 1.355.976.510 Sasa Polyester 359.227.953 Eczacıbaşı İlaç 282.622.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.355.976.510
| Sasa Polyester
|359.227.953
|Eczacıbaşı İlaç
|282.622.337
|Garanti Bankası
|275.383.094
|ASELSAN
|225.374.997
|Pegasus
|194.908.509
|Türk Hava Yolları
|191.573.208
|Tüpraş
|163.599.172
|Akbank
|136.804.671
|İş Finansal Kiralama
|119.698.568
|Kardemir (D)
|119.414.222
|Odaş Elektrik
|99.498.389
|Yapı ve Kredi Bankası
|96.744.582
|Zorlu Enerji
|71.331.369
|Turkcell
|70.425.731
|Gübre Fabrikaları
|69.630.326
|Deva Holding
|64.040.965
|Güneş Sigorta
|63.820.535
|Karsan Otomotiv
|62.188.774
|Halkbank
|60.783.736
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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