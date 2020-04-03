Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 394.520.914 Tüpraş 378.269.774 ASELSAN 311.066.032 Garanti Bankası 302.622.509 Arçelik 208.324.706 Türk Hava Yolları 150.200.969 Sasa Polyester 144.620.275 Yapı ve Kredi Bankası 111.149.474 Koç Holding 99.604.531 Pegasus 98.095.683 Akbank 94.539.919 İpek Doğal Enerji 92.239.039 Turkcell 91.311.673 Eczacıbaşı İlaç 80.082.357 Torunlar GMYO 78.230.654 Karsan Otomotiv 74.008.198 Koza Altın 68.274.623 Koza Madencilik 66.742.990 İş Finansal Kiralama 50.825.813 Kardemir (D) 48.252.625

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)