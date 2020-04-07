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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 483.404.383 Garanti Bankası 434.436.644 ASELSAN 409.801.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|483.404.383
|Garanti Bankası
|434.436.644
|ASELSAN
|409.801.365
|Pegasus
|366.504.851
| Sasa Polyester
|338.476.332
|İş Finansal Kiralama
|229.960.415
|Yapı ve Kredi Bankası
|225.607.368
|Tüpraş
|223.477.311
|Petkim
|201.333.819
|Arçelik
|182.721.901
|İpek Doğal Enerji
|176.049.901
|Akbank
|167.867.330
|Kardemir (D)
|138.725.795
| Koza Madencilik
|137.680.520
|Koza Altın
|133.073.101
| İş Bankası (C)
|126.632.403
|Eczacıbaşı İlaç
|123.627.109
|Halkbank
|116.210.653
|Vakıflar Bankası
|110.848.608
| Alarko Holding
|106.933.993
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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