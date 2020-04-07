Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 483.404.383 Garanti Bankası 434.436.644 ASELSAN 409.801.365 Pegasus 366.504.851 Sasa Polyester 338.476.332 İş Finansal Kiralama 229.960.415 Yapı ve Kredi Bankası 225.607.368 Tüpraş 223.477.311 Petkim 201.333.819 Arçelik 182.721.901 İpek Doğal Enerji 176.049.901 Akbank 167.867.330 Kardemir (D) 138.725.795 Koza Madencilik 137.680.520 Koza Altın 133.073.101 İş Bankası (C) 126.632.403 Eczacıbaşı İlaç 123.627.109 Halkbank 116.210.653 Vakıflar Bankası 110.848.608 Alarko Holding 106.933.993

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)