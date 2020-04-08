Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|537.091.135
|ASELSAN
|478.425.203
|Türk Hava Yolları
|438.837.714
|Sasa Polyester
|409.199.845
|Garanti Bankası
|313.595.280
|İpek Doğal Enerji
|212.528.029
|Tüpraş
|199.965.650
|Petkim
|128.898.293
|Torunlar GMYO
|113.905.631
|Koza Madencilik
|113.493.508
|Koza Altın
|100.100.247
|Yapı ve Kredi Bank.
|96.716.736
|Akbank
|95.308.509
|Eczacıbaşı İlaç
|94.842.845
|Turkcell
|94.061.628
|İş Finansal Kiralama
|87.562.159
|Arçelik
|70.055.753
|İş Bankası (C)
|69.154.776
|Ereğli Demir Çelik
|68.700.591
|Halkbank
|68.017.538