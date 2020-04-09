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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 480.449.350 Eczacıbaşı İlaç 402.550.788 ASELSAN 386.754.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|480.449.350
|Eczacıbaşı İlaç
|402.550.788
|ASELSAN
|386.754.632
|Türk Hava Yolları
|367.111.973
|Pegasus
|288.680.839
|İpek Doğal Enerji
|233.483.010
|Tüpraş
|227.839.204
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.599.105
| Koza Altın
|193.619.603
|İş Finansal Kiralama
|167.997.029
|Vakıflar Bankası
|158.954.573
|Koza Madencilik
|155.897.144
|Akbank
|153.832.667
| Sasa Polyester
|147.167.810
|Petkim
|132.329.781
| İş Bankası (C)
|121.052.569
|TAV Havalimanları
|120.010.507
|Turkcell
|105.421.941
|Deva Holding
|90.187.054
|Halkbank
|84.525.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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