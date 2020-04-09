Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 480.449.350 Eczacıbaşı İlaç 402.550.788 ASELSAN 386.754.632 Türk Hava Yolları 367.111.973 Pegasus 288.680.839 İpek Doğal Enerji 233.483.010 Tüpraş 227.839.204 Yapı ve Kredi Bankası 215.599.105 Koza Altın 193.619.603 İş Finansal Kiralama 167.997.029 Vakıflar Bankası 158.954.573 Koza Madencilik 155.897.144 Akbank 153.832.667 Sasa Polyester 147.167.810 Petkim 132.329.781 İş Bankası (C) 121.052.569 TAV Havalimanları 120.010.507 Turkcell 105.421.941 Deva Holding 90.187.054 Halkbank 84.525.432

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)